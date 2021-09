Referendum del 26 settembre 2021: la CSdL è favorevole

Ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento della CSdL, “CSdL Informa” sulla pagina Facebook Cuore CSdL, dedicato esclusivamente al referendum che si terrà domenica 26 settembre. La CSdL ha storicamente a cuore il tema dei diritti civili ed ha voluto esprimere la propria posizione, già nota da tempo e indicata anche negli ultimi documenti congressuali, ovvero il proprio sostegno ad un SI convinto. Un SI che si basa principalmente su due dati oggettivi. Il primo è che l’IVG è un fenomeno che è esistito, esiste ed esisterà anche dopo il 26 settembre, a prescindere dall’esito della consultazione referendaria. Occorre perciò uscire dall’ipocrisia, visto che vietare, o meglio condannare, l’IVG, consiste unicamente nel fatto che questa pratica non venga eseguita a San Marino, ma altrove. La CSdL non può che essere al fianco delle donne che si trovano davanti ad una scelta così difficile, affinché lo possano fare in sicurezza e legalmente nel proprio Stato, invece che di nascosto. Il secondo dato oggettivo è che la politica tutta, nonostante sia stata sollecitata più volte da Istanze d’Arengo e progetti di legge di iniziativa popolare, non ha mai avuto il coraggio di mettere mano ad un argomento tanto divisivo, tant’è che si è giunti ad un referendum propositivo. Purtroppo in questa campagna referendaria sono state utilizzati impropriamente immagini e messaggi fuorvianti e questo ci rammarica. La CSdL è convinta che, se dovesse vincere il SI, come si auspica, non si correrà il rischio che il legislatore legalizzi le situazioni limite poste in evidenza e tanto temute dal comitato contrario e dai suoi sostenitori. Il 26 settembre finalmente la Repubblica di San Marino ha l’occasione di allargare la tutela dei diritti civili: non facciamoci scappare questa preziosa opportunità, votiamo SI al referendum, votiamo per una IVG legale e sicura, votiamo per non lasciare più sole le nostre cittadine di fronte ad una scelta tanto difficile.

cs CSdL



