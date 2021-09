RETE - apertura campagna referendaria

RETE - apertura campagna referendaria.

Oggi inizia la campagna elettorale del Referendum che si svolgerà il prossimo 26 settembre e chiede ai cittadini se si voglia depenalizzare e legalizzare l’interruzione volontaria di gravidanza a San Marino, ad oggi negata e considerata reato penale. Nelle prossime settimane i comitati (promotore e contrario) saranno chiamati a chiarire la propria posizione, così come i partiti politici saranno liberi di spiegare i motivi della propria. RETE è da sempre promotore dei principi di libertà personale e sostenitore dei diritti civili, più volte si è dichiarato a favore dell’interruzione di gravidanza, pertanto sosteniamo apertamente il SÌ al Referendum. Abbiamo organizzato serate dedicate all’informazione e alla spiegazione dei motivi che ci hanno portato a questa scelta, a cui invitiamo la cittadinanza a partecipare. Potrete ascoltare e prendere parte al dibattito insieme a noi nelle seguenti serate: ⁃ martedì 14 settembre alle ore 21:00 presso la Sala Ex International di Borgo Maggiore ⁃ giovedì 23 settembre alle ore 21:00 presso la Sala Polivalente di Murata e ne parleremo con: Avv. Lara Conti, Dott.ssa Maria Pandolfi (ostetrica e sociologa) e la Dott.ssa Francesca Nicolini in rappresentanza di Unione Donne Sammarinesi Crediamo profondamente in un dibattito sereno e proficuo su argomenti tanto delicati come la salute sessuale e la maternità consapevole. Argomenti al centro anche di un nostro Progetto di Legge presentato in Consiglio Grande Generale che non solo si propone di recepire il quesito del Referendum, ma mira a creare un quadro normativo completo dalla prevenzione, all’assistenza sanitaria di diverse categorie di cittadini, fino a strumenti economici di sostegno alla genitorialità. Rinnoviamo l’invito a tutti i cittadini ad informarsi, a partecipare ai dibattiti e a creare un clima sereno di confronto. Attività, iniziative e approfondimenti del Movimento su www.movimentorete.org

cs Movimento RETE



I più letti della settimana: