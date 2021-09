Riflessioni di alcuni insegnanti sull'accoglienza della vita

Come gruppo di insegnanti della scuola sammarinese vogliamo rendere note alcune riflessioni riguardo all'imminente referendum sulla legalizzazione dell'aborto. L’amore per la vita è l’origine e l’obiettivo di ogni nostra azione in qualità di educatori. Concepiamo il nostro compito come un lavoro “ostetrico”: aiutiamo i bambini e i ragazzi a “nascere” continuamente, ad avere fiducia nelle proprie capacità di comprendere il mondo che li circonda. Siamo mossi cioè dal desiderio che ogni progetto pedagogico, ogni pensiero, ogni istante vissuto con gli alunni o in vista di essi sia orientato alla realizzazione della loro umanità. Educare è infatti condurre per mano i ragazzi alla scoperta di se stessi, della realtà naturale e culturale che continuamente li interroga. Sappiamo inoltre che gli alunni guardano inizialmente il mondo attraverso il nostro sguardo e quindi siamo consapevoli dell'estrema onestà intellettuale con cui dobbiamo trattare ogni questione, affinché ciascuno maturi autonomamente una propria visione delle cose e non si senta tenuto ad accettare valori che vanno contro la sua esperienza o coscienza. Affinché tutto ciò sia possibile crediamo però che alcuni fondamenti universali debbano essere posti alla base di ogni forma di educazione, al di là delle appartenenze culturali o religiose. Il primo è quello dell' “intelligibilità del reale”, ovvero il principio per cui il mondo che ci circonda non è un groviglio inestricabile di elementi, la storia non è un succedersi insensato e casuale di eventi, pertanto l'uomo può intervenirvi in modo razionale. L’altro principio è che la vita umana è inviolabile. Ciascuno di noi è irripetibile e portatore di un valore unico; nessuna forma di violenza, nessuna discriminazione è ammissibile, soprattutto in relazione al diritto fondamentale alla vita e alla conservazione della propria integrità fisica. La libertà personale è sempre subordinata al rispetto della vita umana, di sé e degli altri. Tale rispetto deve precedere qualunque forma di autodeterminazione, ogni forma di libertà non può espandersi al punto da soffocare altre vite umane. Talvolta si scopre che la liceità delle azioni è relativa, talaltra che certi comportamenti sono sempre e comunque da rigettare. Tra questi c’è l’omicidio. E l’aborto volontario è un omicidio. Nessuno infatti è in grado di smentire che la vita umana inizi sin dal concepimento, qualunque norma che sancisca l’inizio della vita a questo o quel momento della gravidanza è scientificamente opinabile. Ogni essere umano dal momento in cui è concepito inizia il proprio viaggio nel mondo e, se non viene ostacolato, nasce e cresce. Non è dunque giusto che qualcuno possa disporre del diritto di ucciderlo, neppure la madre.

c.s.

Achilli Federica

Arseni Elisabetta

Arveda Stefania

Bacciocchi Marinella

Belli Katia

Benedettini Daniela

Bertuccini Gabriella

Brizi Serena

Carigi Silvia

Cavalli Federico

Ceccarelli Anna

Ceccoli Lucia

Chiaruzzi Paola

Ciavatta Manuel

Console Alessandra

De Filippo Federica

Fazi Emanuela

Ferri Giulia

Ferri Maria Teresa

Gasperoni Ercolani Claudia

Gasperoni Claudia

Gasperoni Marina

Gennari Carlo Marino

Gennari Giuditta

Giorgetti Carolina

Guidi Erika

Lunedei Alessandra

Mancini Claudio

Mariani Claudia

Massari Claudia

Moretti Mirella

Musco Chiara

Nori Nicoletta

Pedini Francesca

Possenti Sonia

Raschi Gabriele

Recchia Daniela

Reffi Francesca

Riccardi Ylenia

Santi Giacomo

Sarti Silvia

Selva Cosetta

Stefanelli Lucia

Tabarrini Roberta

Valmaggi Emanuela

Zavatta Emanuela