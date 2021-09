Referendum 2021: gli appuntamenti del 21 settembre

Pdcs: ore 21.00, serata pubblica presso la Sala Polivalente di Murata dal titolo "Usare la ragione per non votare con la pancia", per superare ogni posizione ideologica e approfondire la questione in maniera più oggettiva possibile. Interverranno: Salvatore Di Grazia (Avvocato, già ricercatore di Diritto Canonico all’Università di Bologna), Samanta Manoni (Medico anatomopatologo), Enrico Masini (Bioeticista, già Coordinatore Internazionale del Servizio Maternità difficile e vita della Comunità Papa Giovanni XXIII), Alice Mina (Vice-Capogruppo del PDCS), Manuel Ciavatta (Vice-Segretario Politico del PDCS).

Su San Marino RTV alle ore 21:05 appuntamento con la terza tribuna referendaria.