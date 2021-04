100 giorni ai Giochi, la torcia marcia verso Tokyo

Mancano 100 giorni ai Giochi di Tokyo, stavolta però niente festeggiamenti. In quella che è una data simbolica del percorso verso le Olimpiadi, la staffetta della torcia ha attraversato silenziosamente la città do Osaka, dove il vertiginoso aumento di contagi ha imposto l'adozione dello stato di emergenza in tutta la omonima Prefettura. Non che la capitale se la passi meglio, ieri sono state imposte misure più severe anti Covid-19 anche a Tokyo, così come nelle città di Kyoto e Okinawa. E in Giappone cresce lo scetticismo nei confronti della manifestazione: secondo un recente sondaggio, il 39% dei cittadini vorrebbe l'annullamento dei Giochi, mentre il 33% sarebbe per un ulteriore slittamento.