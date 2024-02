ANNIVERSARIO 14 febbraio 2004: a 20 anni dalla morte di Pantani, Rtv lo ricorda con uno speciale alle 21.45 "Marco Pantani: l' ultima salita" le testimonianze di amici ed ex compagni di squadra. In studio, insieme ad Elia Gorini, anche il giornalista e scrittore Marino Bartoletti

La Romagna non ha mai dimenticato il Pirata e anche nel ventennale della morte non mancheranno i momenti per ricordare Marco Pantani, i suoi trionfi sportivi e il suo legame indissolubile alla sua terra. Il momento più importante della commemorazione arriverà però a fine giugno, quando il Tour de France, che vide Pantani trionfare nel 1998 nella storica e indimenticabile doppietta con il Giro, partirà dall'Italia, toccando molti dei luoghi a cui la sua memoria è profondamente legata.

La San Marino Rtv lo ricorda con uno speciale a cura di Elia Gorini e Roberto Chiesa: "Marco Pantani: l' ultima salita". Rivivendone la storia, dalle prime gare fino alle vittorie al Giro d'Italia e al Tour de France nel 1998. Alle 21.45 il racconto dello sportivo diventato leggenda, attraverso le testimonianze di amici ed ex compagni di squadra: Andrea Agostini, Davide Cassani, Roberto Conti, Marcello Siboni, Vittorio Savini. Tratte dal nostro archivio, rivedremo le storiche interviste rilasciate da Marco Pantani alla San Marino RTV, tra il 1994 e il 1998. In studio, insieme ad Elia Gorini, anche il giornalista e scrittore Marino Bartoletti.

