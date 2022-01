PECHINO 2022 15 giorni all'accensione della Torcia Olimpica. Pechino 2022 è alle porte. Tutto pronto per ospitare l'Olimpiade Invernale che si svolgerà a porte chiuse

15: il countdown è ufficialmente partito. Manca poco anzi pochissimo. Da Tokyo a Pechino il fuoco di Olimpia resta in Asia. Due edizioni dei Giochi a distanza di appena sei mesi e le stesse ansie le stesse tensioni che non svaniscono a causa della pandemia – 15 e Pechino diventerà la prima città al mondo ad aver ospitato sia l'edizione estiva 2008, che quella invernale delle Olimpiadi. Con l'avvicinarsi dell'evento il Comitato organizzatore ha deciso di bloccare la vendita dei biglietti: i Giochi Invernali di Pechino 2022 si disputeranno a porte chiuse, scelta drastica. Il governo cinese non si fida del leggero aumento dei contagi, giudicato ugualmente allarmante per un Paese che ha scelto la “tolleranza zero”. E non è tutto. La Cina mette in guardia gli atleti stranieri che potrebbero incorrere in punizioni per i discorsi o le prese di posizione in violazione dello spirito olimpico e della legge cinese.

"Qualsiasi posizione in linea con lo spirito olimpico sono sicuro sarà protetta e qualsiasi comportamento o discorso contrario, in particolare contro le leggi e i regolamenti cinesi, sarà soggetto a determinate punizioni", ha detto in un briefing Yang Shu, vicedirettore generale del Dipartimento per le relazioni internazionali di Pechino 2022. Queste sono le ultime a due settimane dall'accensione della torcia olimpica. Non ci saranno eccezioni o sconti, sarà una sorta di lockdown olimpico rigido. Drastico il protocollo stabilito dagli organizzatori: tutti gli atleti devono essere vaccinati, o aver trascorso due settimane in quarantena prima dell'entrata in Cina. Test covid quotidiani e nessuno potrà uscire dalla "bolla olimpica". 86 le nazioni partecipanti anche con un solo atleta. San Marino schiera due atleti: Anna Torsani e Matteo Gatti. L'Italia Team sta prendendo forma sia sotto l'aspetto sportivo che logistico. La sera del 20 febbraio il testimone passerà a Milano-Cortina 2026.

