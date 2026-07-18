18 luglio 1976: 50 anni fa il 10 perfetto di Nadia Comăneci

Sono passati 50 anni dalla storica impresa di Nadia Comăneci: il 18 luglio alle Olimpiadi di Montreal 1976, la ginnasta rumena, ancora quattordicenne conquistò il primo 10 ai Giochi Olimpici, dopo un’esecuzione perfetta alle parallele asimmetriche. Un numero passato alla leggenda: lo score più elevato possibile per un esercizio ginnico.

Per l’esattezza, i led luminosi segnarono 1.00: non erano stati infatti programmati per esporre quattro cifre. Il pubblico rimase attonito, poi lo speaker annunciò: “Signori e signore, spostate la virgola. Abbiamo un 10 perfetto”. E il palazzetto esplose.

Nel corso dell'evento olimpico la Comăneci ottenne il punteggio perfetto altre sei volte, vincendo tre medaglie d'oro (concorso generale individuale, trave e parallele asimmetriche), una d'argento (concorso generale a squadre) e una di bronzo (corpo libero). Fu la più giovane atleta di sempre a vincere un titolo olimpico.









