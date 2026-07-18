GINNASTICA ARTISTICA 18 luglio 1976: 50 anni fa il 10 perfetto di Nadia Comăneci La ginnasta rumena, ancora quattordicenne, conquistò lo score più elevato possibile per un esercizio ginnico ai Giochi Olimpici, dopo un’esecuzione perfetta alle parallele asimmetriche.

18 luglio 1976: 50 anni fa il 10 perfetto di Nadia Comăneci.

Sono passati 50 anni dalla storica impresa di Nadia Comăneci: il 18 luglio alle Olimpiadi di Montreal 1976, la ginnasta rumena, ancora quattordicenne conquistò il primo 10 ai Giochi Olimpici, dopo un’esecuzione perfetta alle parallele asimmetriche. Un numero passato alla leggenda: lo score più elevato possibile per un esercizio ginnico.

Per l’esattezza, i led luminosi segnarono 1.00: non erano stati infatti programmati per esporre quattro cifre. Il pubblico rimase attonito, poi lo speaker annunciò: “Signori e signore, spostate la virgola. Abbiamo un 10 perfetto”. E il palazzetto esplose.

Nel corso dell'evento olimpico la Comăneci ottenne il punteggio perfetto altre sei volte, vincendo tre medaglie d'oro (concorso generale individuale, trave e parallele asimmetriche), una d'argento (concorso generale a squadre) e una di bronzo (corpo libero). Fu la più giovane atleta di sempre a vincere un titolo olimpico.



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