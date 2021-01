200 giorni alle Olimpiadi di Tokio

Mancano esattamente 200 giorni ai Giochi Olimpici di Tokyo anche se non sappiamo ancora che Olimpiadi saranno. Di certo rimane la determinazione delle autorità giapponesi e del Comitato Olimpico Internazionale nei preparativi anche se serve un piano ben definito per far arrivare 15 mila atleti olimpici e paralimpici in Giappone. "Tokyo deve dare speranza e coraggio a tutto il mondo ed essere il simbolo della ripartenza" ha ribadito il Primo Ministro giapponese Suga che ha chiesto una accelerazione sui vaccini, decisivi per controllare la pandemia. Gli investimenti per le Olimpiadi di Tokyo sono arrivati ad oltre 15 miliardi di dollari, quasi 3 in più a causa dello spostamento al 2021