CICLISMO 47° GP Liberazione, Zoppas si aggiudica la categoria Allievi L'imolese batte allo sprint Fabbri e Cavalli.

Podio tutto romagnolo per il 47° GP Liberazione, categoria Allievi, gara ciclistica di 49,4 km in programma, come da regola, a Savignano sul Rubicone. Lo sprint se lo aggiudica l'imolese Eros Zoppas, della Santerno Fabbi Imola, che sul traguardo precede il neo campione di Forlì-Cesena Luca Fabbri, della Fiumicinese, e il riminese Stefano Cavalli, del Velo Club Cattolica.

L'azione decisiva si sviluppa nel corso del terzo giro, con la fuga dei 6 ciclisti che si giocheranno la vittoria. Con Zoppas, Fabbri e Cavalli ci sono Pio Cacchio, Dal Col e Belvedere: un plotone di attaccanti che arriva ad avere anche 2' di vantaggio sul gruppo, incapace di imbastire una rimonta. Il sestetto procede all'unisono e a deciderla è il rettelineo finale, dove Zoppas ne ha più di tutti e si prende quel margine minimo, quanto sufficiente, per fare sua la corsa.

