7° Tappa allo spagnolo Juan Ayuso

Trionfo per lo spagnolo Juan Ayuso nella settima tappa della Vuelta di Spagna. Un successo che gli permette anche di recuperare una manciata di minuti in classifica generale. Completano il podio l'italiano Marco Frigo l'iberico Raul Garcia Pierna. Il gruppo arriva a 2'30'', con Marc Soler che anticipa di 3'' Vingegaard, Ciccone, Almeida e gli altri. Resta in maglia rossa Traen. Domani 8^ tappa: Monzon Templario-Zaragoza di 185 km Dopo due arrivi di alta montagna tornano protagonisti i velocisti nella tappa con arrivo a Zaragoza. Gli ultimi 20 km saranno in un circuito interno al capoluogo dell'Aragona.