TENNIS A Basilea si rivede Auger Aliassime

Due tie break vinti rispettivamente a 3 e a 5 consegnano a Felix Auger Aliassime il torneo di Basilea. Sul cemento svizzero esulta il canadese, accreditato della sesta testa di serie, che batte in un'ora e 55 il polacco Humbert Hurkacz e conferma il titolo che già aveva conquistato nell'edizione del 2022. Per lui, classe 2000, è il primo di una stagione fino ad oggi tutt'altro che positiva. Un match dominato dall'andamento dei servizi con pochissime chance di break sia da una parte che dall'altra. In tutto il primo set una appena che Auger Aliassime si conquista sul 2-1, ma non trasforma, per cui il rimando al tie break non ha alternative. Anche qui nessuno strappo fino al 3-3, poi il canadese piazza 4 punti di fila e conquista il parziale. L'andamento di una battaglia con i protagonisti molto vicini tra loro non cambia nella seconda partita, pure comandata dal servizio per ben 8 game. Sul 4-4 Hurkacz affronta e annulla le prima palle break, nel game successivo tocca al canadese fare lo stesso. Ancora una volta è sovrano il tie break. Sul 4-5 Auger-Aliassime strappa e mette in bacheca il torneo di Basilea.

