GIRO D'ITALIA A Cesenatico vince Narvaez

A Cesenatico vince Narvaez.

Jhonatan Narváez ha vinto la dodicesima tappa del Giro d'Italia con partenza e arrivo a Cesenatico. Per il 23enne ecuadoriano è il primo successo. Tappa impegnativa, che comprendeva anche una parte del percorso reso famoso dalla Nove Colli, resa ancora più insidiosa dalla pioggia battente. Nei primi chilometri subito attacchi con quattordici corridori al comando. Il gruppo lascia andare la fuga e i battistrada arrivano a guadagnare 14' di vantaggio. Sulla salita della Ciola inizia a tirare la squadra di Pozzovivo e il margine degli attaccanti si riduce considerevolmente. Sull'ultima ascesa restano Narvaez e Padun, messo a sua volta ko da una foratura. Giornata tranquilla per i primi in classifica generale, il gruppo maglia rosa chiude a 8'25" dal vincitore.



I più letti della settimana: