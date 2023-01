A Colbrelli il premio "Bici al Chiodo"

Entusiasmo, calore, anche commozione per una tradizione che la pandemia aveva interrotto e che ora riprende la sua storia. E' il premio "La Bici al Chiodo" che il comune di Campagnola Emilia promuove e organizza da oltre dieci anni. L'essenza del riconoscimento sta nel titolo. E cioè premiare quei ciclisti che alla fine di un percorso, abbandonano l'attività. La scelta è caduta su Sonny Colbrelli costretto a lasciare per motivi di salute dopo aver scritto pagine indimenticabili di ciclismo.

Sul palco con lui Davide Cassani, testimone di passione, impegno, professionalità di Colbrelli. E tecnico che del titolo europeo. Quasi 300 gli ex corridori presenti ad abbracciare il protagonista che ha saputo trionfare tra le altre nella regina delle classiche. E' la prima volta che il premio viene conferito ad un atleta costretto al ritiro per ragioni non anagrafiche. A fare gli onori di casa il sindaco Santachiara apripista di un programma nutritissimo aperto dalla presentazione di tre libri a tema. Nell'albo d'oro del premio l'ex corridore della Bahrein succede tanti grandi campioni. Da Ballerini a Tafi, da Bettini a Simoni, da Petacchi a Garzelli solo per citarne alcuni. E' stata la prima volta senza il Presidente Onorario dell'associazione Ex Corridori Vittorio Adorni, recentemente scomparso.