SCI CDM DISCESA LIBERA A Cortina domina Sofia Goggia La bergamasca si impone in discesa libera. Alle sue spalle Stuhec e Weidle Brutta caduta per la Suter

A Cortina domina Sofia Goggia.

Quarto successo in discesa libera per Sofia Goggia. La regina della velocità si impone sulla pista olimpica delle Tofane a Cortina fermando il cronometro sull'1'33”47. Alle spalle della bergamasca, la slovena Stuhec e la tedesca Weidle. Per l'azzurra si tratta della 21^ vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Nella top Ten delle Tofane anche Elena Curtoni ottava con 72 centesimi di ritardo dalla Goggia.

