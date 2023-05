GIRO D'ITALIA A Denz la 14° tappa del Giro. Armirail nuova maglia rosa Nico Denz conquista la 14^tappa al Giro d'Italia, la Sierre-Cassano Magnago di 196 km

Sotto una pioggia battente il tedesco Nico Denz ha battuto allo sprint Derek Gee, terzo Bettiol. Gruppo maglia rosa in forte ritardo, e Thomas adesso deve inseguire il nuovo leader della classifica generale il francese Armirail. A prescindere da come terminerà il Giro, uno dei protagonisti di questa corsa resterà Nico Denz. Il 29enne tedesco della Bora centra la doppietta al Giro d'Italia. Braccia alzate per lui sul traguardo di Cassano Magnago, bissando così il successo ottenuto giovedì a Rivoli. Allo sprint Denz davanti Derek Gee e Bettiol. Thomas ha raggiunto il traguardo con un distacco di ben 21secondi. La nuova maglia rosa è così Bruno Armirail della Groupama. Francese che in questo Giro ha ottenuto il 5° posto nella crono di Cesena, vinta da Remco Evenepoel. Armirail, partito con un ritardo di 18'37", oggi ha chiuso in 15ª posizione a 53" da Denz. Ora si trova con un vantaggio di 1'40" su Thomas, con gli altri che slittano di una posizione. In carriera, a 29 anni, non aveva mai indossato una maglia di leader. L'ultimo francese in maglia rosa è stato Laurent Jalabert che nel 1999 la indossò per cinque tappe da Ancona a Rapallo. Ora la carovana si appresta ad affrontare l'ultima fatica prima della sosta, in direzione Bergamo. Classifica generale: Bruno Armirail davanti a Geraint Thomas a +1.41 e Primoz Roglic a +1.43.

