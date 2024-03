TENNIS A Indian Wells successi di Alcaraz e Swiatek

Alcaraz tira dritto e per il secondo anno di fila vince il Master 1000 di Indian Wells. Poco meno di due ore per battere 7-6 6-1 il russo Daniil Medvedev che ha dato battaglia solo nel primo set. Lo spagnolo pare così tornato ai livelli dell'estate scorsa quando vinse a Wimbledon. Match durato un set, si diceva, perché il secondo contrassegnato da ben 3 break iniziali ha visto il russo distante, quasi staccare anticipatamente la spina. E così lo spagnolo, che appunto non vinceva un torneo da Wimbledon 2023, mette il turbo e si candida per la doppietta tra Indian Wells e Miami, altro Master 1000 al via nel quale sarà testa di serie numero 1.

Battuto in semifinale proprio da Alcaraz, in tabellone a Miami ci sarà anche Jannik Sinner che tiene sotto controllo il gomito dolorante e ha confermato la presenza rinnovando così il duello per la seconda posizione mondiale. Una chance per l'altoatesino a Miami, un'altra sulla terra di casa di Montecarlo. Poco più di una formalità la finale femminile del combined di Indian Wells. Iga Swiatek domina Maria Sakkari e la batte 6-4 6-0. Con questo risultato la polacca consolida la leadership mondiale e conquista il diciannovesimo titolo WTA in carriera su 23 finali giocate. Nell'era open mai nessuna giocatrice è arrivata a vincere 20 tornei WTA.

