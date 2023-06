A Irlanda e Francia la prima tappa delle Europe Sevens Championship Series

Prima tappa delle Rugby Europe Sevens Championship Series 2023, in programma in Portogallo, nell'Algarve. Nel tabellone maschile l'Irlanda s'impone 19-10 nella finale con la Georgia, passata per prima con Jobava. Quindi il sorpasso in verde grazie alla doppietta di Ward, che capitalizza il lavoro di Kelly – arrivato prima di tutti su un calcione ad allontanare dalle retrovie – e poi sfrutta un buco della difesa, sugli sviluppi di una ruck. Dardis trasforma in entrambi i casi – a differenza del calciatore caucasico – ed è 14-5, dopodiché O'Grady mette i sigilli con una fuga sull'ala destra. Sempre in fascia destra – ma dall'altro lato – l'inutile accorcio della Georgia, con Lomidze a creare il canale per l'affondo di Kurtanidze.

Tra le donne invece trionfa la Francia col 19-7 sulla Gran Bretagna. Anche qui in rimonta, perché Torley si fionda su un pallone schizzato via da una ruck, Thomson la piazza ed è 7-0 GB. La risalita transalpina comincia con un'azione in sfondamento di Izar, trasformata in pari dal calcio di Grisez. La freccia invece la mette Ciofani che si invola a sinistra, rompe il placcaggio di Campdell e va a schiacciare in meta. Infine, la girata di chiave di Ulutule, a sua a volta a segno su una combinazione con Hapulat e pure realizzante, per il definitivo +12 che blinda il successo francese.