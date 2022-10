TENNIS A Jessica Pugula il WTA di Guadalajara

Non vinceva un torneo da oltre tre anni, Jessica Pegula, che conquista il Wta di Gadalajara e interrompe il digiuno. Battuta in finale la greca Maria Sakkari per 6-2 6-3. Un'ora e quindici per avere ragione dalla greca che continua a collezionar finali senza riuscire a vincerne una. Sono quattro per lei già sconfitta a San Pietroburgo, Indian Wells e Parma. Troppi i problemi al servizio sui quali l'americana ha costruito un match aggressivo di riposta, dominando anche la statistica dei colpi a rimbalzo. Nel primo set il primo break arriva al quinto game, ma fin dall'inizio la Sakkari ha mostrato difficoltà diffuse nel tenere sulla pesantezza di palla dell'americana. Dal quinto al settimo, i break raddoppiano e il set si archivia con relativa tranquillità per 6-2. Ma soprattutto non si intravvede come la Sakkari possa rientrare. E così dal terzo gioco della seconda partita, Pegula riparte per un altro assolo. Doppio break e finale chiusa, la numero cinque del mondo fa 6-2 6-3 e alza il trofeo dell'Open messicano.

