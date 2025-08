A Kooj il primo sprint del Giro di Polonia

L'olandese Olav Kooj ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Polonia. Possente e tirato tanto da sconfiggere non solo gli avversari, ma anche il vento contrario. Quasi 200 km Breslava e Legnica per avere ragione allo sprint del francese Magnier e l'australiano Plowright. Una conclusione anomala, una volata inusuale nella quale Kooj è uscito al momento giusto.

Nessun italiano tra i primi 10, ma ci sono buoni nomi spendibili per la classifica e una curiosità. Quella che riguarda Antonio Tiberi. Il classe 2001 è da poco tornato all'attività dopo una pausa e va solo valutata la sua condizione. Le sue caratteristiche di scalatore potrebbero essere molto interessanti nelle prossime tappe. A cominciare da quella odierna, 149 km divisi tra una bella salita e un anello di 75 km su cui sviluppare velocità.

Occhi su Diego Ulissi che concluse l'edizione 2024 al secondo posto alle spalle del solo Vingegaard. Si riparte con Kooj leader, il vincitore dell'ultima tappa del Giro d'Italia, quella di Roma. dovrà difendere il primato su un terreno non suo. Buone notizie infine per tutti i coinvolti nella caduta di ieri, nessuno dei quali è stato costretto al ritiro.