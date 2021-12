SCI A Lienz vince Petra Vlhova, Brignone 16' La slovacca conquista la terza vittoria stagionale e allunga nella classifica di slalom speciale

A Lienz vince Petra Vlhova, Brignone 16'.

Petra Vlhova è protagonista sulla neve di Lienz. La slovacca si aggiudica l'ultima gara del 2021 e conquista il terzo successo stagionale dopo quelli centrati negli slalom di Levi Black a novembre in Finlandia. Una vittoria che permette a Petra Vlhova di allungare in vetta alla classifica di specialità davanti a Mikaela Shiffrin. La sciatrice americana guida la generale precedendo Sofia Goggia e proprio Petra Vlhova. Dopo aver chiuso davanti a tutte la prima manche, la slovacca si è confermata nella seconda portandosi a casa il 15' successo della specialità e come detto accorciando nella generale viste le assenze di Shiffrin e Goggia. Secondo podio consecutivo per Vlhova che il giorno prima aveva conquistato il secondo posto nello slalom gigante.

Sul podio dello speciale salgono anche l'austriaca Katharina Liensberger e la svizzera Michelle Gisin staccate rispettivamente di 51/100 e 68/100. Bella la gara della austriaca che recupera addirittura 9 posizioni con il miglior tempo di manche. Da segnalare anche la quinta posizione di Holdener che risale di 4 posti nella classifica finale. Per quanto riguarda la squadra azzurra, unica qualificata per la seconda manche è stata Federica Brignone. L'italiana termina la sua gara in 16' posizione, era 12' dopo la prima prova. La prossima tappa della Coppa del Mondo è prevista per il 4 gennaio in Croazia con lo slalom speciale in notturna. Poi nel weekend dell'8 e 9 gennaio in Slovenia a Maribor con slalom gigante e slalom speciale.

