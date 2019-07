A Losanna la prima volta della Ferro

Losanna applaude la prima volta di Fiona Ferro, mai prima d'ora capace di vincere nel circuito maggiore. Incerta e divertente la finale nella quale a sorpresa ha battuto la più esperta Alize Cornet, terza testa di serie e numero 28 del mondo. La Ferro, 22enne di padre italiano approccia subito in modo aggressivo una bella finale e per tutto il primo set nasconde la palla ad una Cornet stranamente nervosa che per uscire dallo scambio commette errori in serie. In breve si arriva al 5-0 grazie a due break per poi chiudere 6-1 in soli 27 minuti. Un epilogo che pare indirizzare senza appelli anche in secondo set, quando invece i rapporti di forza si invertono o per meglio dire tornano quelli stabiliti (48 contro 96) dalla classifica mondiale. Adesso è la Ferro a sbagliare molto, mentre la Cornet ritrova distanze e trame in grado di farle riprendere il discorso. E lo scambio. Chiude 6-2 e tutto par dire che possa tirar dritto. Invece comincia la terza partita nella partita. La vicenda si riequilibra e per i primi tre giochi si procede punto a punto. Poi lo strappo della più giovane in campo che allunga e disperde una Cornet alla quale all'improssivo sono mancate forze e lucidità.