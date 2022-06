A Milano anche lo scudetto del basket

L'Olimpia festeggia lo scudetto numero 29 della storia infinita, il quarto dell'era Armani. Battuta la Virtus Bologna che invece aveva esultato un anno fa quando, forse scaricata dalla Final Four di Eurolega, non era questa Milano. Bologna, caduta in gara1, ha perso il fattore campo senza riuscire ad arrampicarsi fino a gara 7. L'81-64 di ieri sera è stato dunque l'ultimo atto con la Virtus a debita distanza e l'Olimpia a fare festa.

Nel video le interviste a Luigi Datome e Giampaolo Ricci, ali dell'Olimpia Armani Milano.