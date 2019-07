A Montecarlo salta un altro record del mondo

Per il secondo anno consecutivo la tappa di Montecarlo ha regalato un record del mondo. L’impresa porta la firma dell’etiope Sifan Hassan, che ha fermato il cronometro in uno strepitoso 4’12”33 polverizzando dopo 23 anni il vecchio record del mondo stabilito nel 1996 dalla russa Masterkova a Zurigo con 4’12”56.

Fantastica la serata di Diamond League a Montecarlo dove si sono sfidati alcuni tra gli atleti più forti al mondo. Nella gara più attesa è stato Justin Gatlin, quella dei 100 piani maschile è stato Justin Gatlin ad imporsi con 9.91, un solo centesimo meglio di Lyles Noah in un derby della velocità tutto statunitense. Il tedesco Andreas Hofmann ha vinto nel lancio del giavellotto con 87,84 in una super serata da incorniciare anche per Piotr Lisek che nel salto con l’asta ha fatto segnare la misura dell’anno con 6.02.

Nel salto in alto femminile ha conquistato la tappa monegasca della Diamond League Marija Lasickene con 2 metri.

Due azzurri a scendere in pista sono stati Davide Re e Yohanes Chiappinelli. Il primatista italiano dei 400 metri si è piazzato sesto con 46.21. Chiappinelli ha chiuso nelle retrovie i 3000 siepi: quindicesimo con 8:26.93.