TENNIS A Nadal gli Australian Open Grande rimonta dello spagnolo su Daniil Medvedev 2-6; 6-7; 6-4;6-4; 7-5

Più di cinque ore ci sono volute a Rafa Nadal per battere Medvedev, 10 anni più giovane di lui, per aggiudicarsi gli Australian Open e centrare il suo 21° slam. Si tratta della seconda vittoria in carriera a Melbourne per lo spagnolo e della seconda sconfitta consecutiva per il russo.

