Il danese Mads Pedersen ha vinto la sesta tappa della corsa rosa, 158 chilometri, con partenza e arrivo a Napoli. Il velocista della Trek Segafredo ha battuto allo sprint l'azzurro Jonathan Milan, secondo anche nella tappa di ieri. Per Pedersen si tratta della prima vittoria in carriera al Giro d'Italia. Non cambia la classifica generale con Leknessund sempre in maglia rosa. Domani la settima tappa, 218 km con la scalata del Gran Sasso e arrivo a Campo Imperatore.