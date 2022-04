CICLISMO A Pello Bilbao la seconda tappa del Tour of the Alps

Tappa e maglia verde. Pello Bilbao fa il pieno e dopo aver conquistato la seconda frazione è al comando del Tour of The Alps. Sul traguardo di Lana lo spagnolo ha battuto Romain Bardet e Attila Valter guadagnando quei 10 secondi aggiuntivi di abbuono risultati decisivi per il conseguimento della maglia. A movimentare la seconda tappa è stata la fuga del terzetto Aresman-Sivakov-Storere che ha messo alla corda Miguel Angel Lopez. E' stato il grande lavoro della Bahrein a far rientrare il gruppo sugli attaccanti in un finale che ha poi rimescolato le carte favorendo l'azione decisiva di Pello Bilbao.

A far la differenza la discesa interpretata in maniera aggressiva dall'uomo della Bahrein che si è anche assunto qualche rischio. Poi gli ultimi 300 metri per costruire la bella vittoria e tagliare il traguardo a braccia alzate. Oggi terza tappa da Lana a Villabassa con la trappola rappresentata dal Passo Furcia a 24 chilometri dall'arrivo. Ma è domani con l'arrivo sul Grosslockner che si deciderà l'ex Giro del Trentino: l'ultima tappa, da Lienz a Lienz, è invece buona solo per i velocisti.

