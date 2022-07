A Pesaro arriva casco gigante dedicato a Valentino Rossi [fotogallery]

Tutti a farsi i selfie, a Pesaro, davanti a "Un Casco da Leggenda", installazione artistica per rendere omaggio al 9 volte campione del mondo di MotoGp, "lo sportivo più grande di sempre, che ha fatto emozionare milioni di persone in tutto il mondo" il commento del sindaco Matteo Ricci. Un affetto reciproco quello tra Valentino e il suo territorio, tanto che il Dottore è stato testimonial, insieme a Liliana Segre e Gianni Letta, per la candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024. Alto 6 metri, largo 4, per 400kg, il casco è "un omaggio alla sua carriera, un'opera da record pensata anche per rafforzare il 'pellegrinaggio' tra Pesaro e Tavullia dei suoi tifosi", ha concluso Ricci.

Emozionato anche Valentino Rossi: "bellissimo, dal primo momento mi è piaciuta l'idea perché io sono sempre stato un grande appassionato di caschi. Ci abbiamo lavorato tanto e il risultato mi rappresenta". Il casco è stato realizzato da Riccardo Sivelli di Extralab. Ideatore e coordinatore del progetto è Massimiliano Santini.

