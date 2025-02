A Pescare show in mostra tre realtà sammarinesi

Tra le tantissime realtà in mostra a Pescare show, salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto in corso a Rimini fino a domenica, ci sono anche tre espositori sammarinesi: Aquabike San Marino, D.Porto Servi e Pelli Lures. "Siamo molto contenti di partecipare a questa manifestazione - commenta il presidente di Aquabike San Marino, Walter Nanni -. Il nostro è un club di moto d'acqua, moto nautica sammarinese al 100%, che rappresentiamo in questo scenario. Pesca, mare, nautica: in tutto quello che riguarda il mare, noi siamo presenti. Per altro, domenica, in collaborazione con l'Ente Fiera, premieremo qui alle 14 i vincitori del primo Trofeo Repubblica di San Marino, una grande manifestazione che abbiamo lanciato due domeniche fa al Lido San Giuliano".

Una partecipazione nata "un po' per caso", ma che alla fine si è rivelata molto più concreta di quanto pensasse. Così Daniele Pompili, di D.Porto Service, descrive la sua prima esperienza al salone: "C'è un sacco di gente. Stamattina all'entrata siamo subito andati in tilt perché ci hanno assalito. Secondo me se, andasse avanti così, dovrebbe funzionare anche in futuro. Io sono concessionario ufficiale Mercury per tutta la zona di tutto San Marino e la Riviera, da Riccione a Marina di Ravenna, faccio assistenza e vendita".

A dare un tocco artistico a Pescare show è stato Pelli Lures, che produce e vende particolari esche artificiali e articoli per il pescatore: "Sono un piccolo artigiano - racconta il titolare, Luca Pelliccioni -. Ho studiato arte e allora ho deciso di portarne un po' Pescare show: io realizzo tutto praticamente da solo, producendo tendenzialmente materiale per la pesca spinning. La mia passione è per il mare, quindi i nostri prodotti sono generalmente per tonni alletterati e pesca ai tropici. Poi facciamo anche qualche pezzo piccolo per la pesca in acqua dolce. Venendo dall'arte ho cercato di portare la mia visione artistica dei colori e del brand".