CICLISMO A Riccione vince Hayter in volata Coppi e Bartali: domani la tappa sammarinese

Da Riccione a Riccione, la terza tappa dell'edizione 2021 della Coppi e Bartali si è decisa in volata. E ha premiato Ethan Hayter, britannico della Ineos Granadiers, che ha battuto nell'ordine Archbold e Schultz. La tappa, veloce in partenza, non ha permesso da subito lo svilupparsi di fughe a lunga gittata e così se qualche temerario ci prova, dura lo spazio di qualche chilometro. All'ingresso in Repubblica invece, ecco l'azione di giornata. La promuovono Edoardo Zardini ed Einer Augusto Rubio, uno strappo che da Faetano a Montegiardino solletica le fantasie di molti uomini di fatica.

Sui battistrada si riportano Alejandro Osorio, e anche Antonio Nibali. Un quartetto che con Bravo diventa quintetto. Senni e Garosio a stretto giro chiudono il gruppetto di fuggitivi ora composto da 7 unità. Il gruppo pare non trovare la quadra e il vantaggio si fa molto più che interessante a 5'38''. E a quel punto succede che la Jumbo Visma, preoccupata di difendere la leadership di Vingegaard, si mette a tirare. Manuel Senni attacca da solo tra i battistrada, acquisendo mezzo minuto di margine, mentre piano piano il gruppo rinviene. Il distacco tuttavia è destinato a scendere in maniera progressiva, sfruttando al meglio un tracciato che ormai non presenta più alcuna difficoltà. Grazie anche al lavoro della Eolo – Kometa, il gruppo riesce così a rientrare su Nibali, ultimo ad arrendersi, a cinque chilometri dalla conclusione, fino alla volata. Hayter vince, Vingegard per un secondo salva il primato.

