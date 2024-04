A Rimini gli Europei di Ginnastica Artistica: Italia vice-campione europea nello Junior

A Rimini gli Europei di Ginnastica Artistica: Italia vice-campione europea nello Junior.

Si stanno svolgendo, ai padiglioni della Fiera di Rimini, gli Europei di Ginnastica Artistica Maschile che mettono in palio diversi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Finale di altissimo livello agli anelli con l'oro conquistato dal greco Petrounias, al settimo titolo europeo. Il migliore degli italiani è stato Salvatore Maresca, settimo e lontano dal podio. Nelle altre due finali in programma non erano presenti ginnasti azzurri: il britannico Whitehouse ha trionfato nel corpo libero, l'irlandese McClenaghan al cavallo con maniglie.

Grandi notizie invece dalla categoria Junior: la nazionale italiana è vice campione d'Europa, per soli 28 centesimi alle spalle della Gran Bretagna. Bel risultato per Tommaso Brugnami, Manuel Berettera, Diego Vazzola, Pietro Mazzola e Simone Speranza che hanno ottenuto il punteggio di 240.320.

