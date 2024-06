TENNIS A Rimini la Coppa Davis vinta da Sinner e compagni

A Rimini la Coppa Davis vinta da Sinner e compagni.

Nel weekend il trofeo della Coppa Davis è stata grande protagonista al Teatro Galli di Rimini. Tutti gli appassionati di tennis e non hanno potuto ammirare e fotografare l'insalatiera d'argento, in esposizione, conquistata da Jannik Sinner e compagni a Malaga lo scorso novembre. Un successo che all'Italia mancava addirittura dal 1976.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: