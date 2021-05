MASTER 1000 A Roma trionfano Nadal e la Swiatek

La terra di Roma è il cortile di casa Nadal. Lo spagnolo batte Djokovic e centra per la decima volta in carriera il successo agli Internazionali d'Italia. Dalla prima vittoria sono passati 16 anni. Un match bellissimo tra il numero 3 e il numero 1 del mondo che non sono certo giocatori di prospettiva (in due fanno quasi 70 anni), ma ancora lontani dalla parabola discendente di una carriera infinita. Di una sfida infinita che vede Nole avanti 29-28. Grande intensità tra i due con Rafa che ha giocato meglio i punti decisivi di un primo equilibratissimo set vinto da Nadal 7-5. Del tutto inatteso il calo nel secondo, ma è sufficiente rifiatare per offrire il fianco al numero 1 del mondo. 6-1 in un secondo set a senso unico, e poi di nuovo battaglia al terzo. Due palle break salvate e poi via, Nadal cambia marcia e vince gli Internazionali d'Italia ritoccando i suoi numeri impressionanti. Titolo numero 88 in carriera, e trentaseiesimo Master Mille.

Allo spettacolo e incertezza della finale maschile fa da contraltare il monologo di Iga Swiatek La campionessa in carica del Roland Garros ha battuto Karolina Pliskova con un incredibile 6-0 6-0. Una finale rapida e con un esito ampiamente inatteso. Nessuna finale del torneo di Roma era finita in questo modo.Una partita a senso unico che porta nella top ten Iga Swiatek che è già, nonostante i soli 19 anni, una stella di prima grandezza.

