Lisa Vittozzi ha vinto la 15km individuale di Ruhpolding in Germania, prova di Coppa del Mondo di Biathlon. E' il terzo successo in carriera per lei che non ha fatto errori al poligono e chiuso col tempo di 49'05''9. Bene anche Dorothea Wierer che ha chiuso al quarto posto con un errore al tiro.

