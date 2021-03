COPPA DEL MONDO DISCESA A Saalbach vince ancora Kriechmayr

Dopo la nebbia di ieri oggi sole a Saalbach e quindi la discesa libera è stata regolarmente disputata. Ha vinto Vincent Kriechmayr, l'austriaco Campione del Mondo a Cortina ha mostrato la sua superiorità sugli avversari. L'austriaco ha staccato lo svizzero Fuez di 17 centesimi e il connazionale Mayer di 27. Beffa per Dominik Paris, quarto e ai piedi del podio mentre ieri era in testa al momento della cancellazione per nebbia.

