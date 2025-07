A San Marino la fiorettista Elisa Di Francisca: "Qui è meraviglioso. La gara più bella in carriera? La prima"

L'intervista a Elisa Di Francisca

A San Marino la schermitrice, campionessa olimpica a Londra 2012, Elisa Di Francisca che ha parlato del passato, del presente e anche del futuro: "San Marino è meravigliosa, io c'ero stata da piccola e ritornarci è sempre magico, anche perché c'è l'aria fresca - non in tutte le città è così - perdonate la faccia ma ho giocato con i bimbi, con i pennarelli, quindi non mi risparmio, ecco, quindi mi sono sporcata. E' sempre bello tornare, siete molto ospitali, davvero, in Romagna c'è tanto turismo, è meraviglioso".

Il tuo curriculum parla da solo, tre medaglie olimpiche di cui due ori, venti ori tra Mondiali ed Europei, qual è il ricordo più bello che porti della tua carriera? "Il ricordo più bello è la prima gara alla quale sono affezionatissima, avevo 12 anni, c'era mia madre, c'era il maestro Ezio Triccoli che ha imparato la scherma nei campi di concentramento in Sudafrica, l'ha portata a Jesi, è stato salvato dalla scherma e ha dato lezioni a ben quattro ori olimpici, tra cui me, e quindi la prima gara non si scorda mai, è la gara in cui ho capito che in questo sport potevo diventare forte".

E tra l'altro sei anche entrata da poco nella Walk of Fame dello sport italiano, sei diventata una leggenda... "Sì, sì, è stato un momento meraviglioso, bello, anche perché l'ho vissuto con la mia famiglia, con i miei bambini, quindi trasmettere loro e ad altri giovani l'esempio che con lo sforzo, con il sacrificio, con la fiducia in se stessi e con il talento si possono raggiungere risultati in ogni campo per me è stato fondamentale".

Scherma che è uno degli sport più importanti in Italia, alle Olimpiadi è quella che storicamente porta più medaglie. Come vedi il movimento adesso, in particolar modo nel fioretto, dove sei e sei stata protagonista? "La scherma è stata sempre forte, lo è tuttora, ci sono ragazzi e ragazze in tutte le armi, sia nella spada che nel fioretto che nella sciabola, che hanno dimostrato di raggiungere ottimi risultati. Ora li vedremo ai prossimi Mondiali a Tbilisi e poi alle Olimpiadi di Los Angeles, dove sicuramente sapranno farsi valere. L'Olimpiade è la gara più importante, c'è ogni quattro anni, è difficile non sbagliarla, ma allo stesso tempo è importante mantenere la presenza e cercare di godersela per non avere rimpianti, per non tornare in camera e dire no, potevo fare, dovevo fare e sicuramente faranno bene".

Ultima domanda, cosa ti riserva il futuro? "Il futuro è incerto, io vivo molto il presente, quindi faccio fatica a proiettarmi nel futuro e non mi piace pensare al passato, se non per imparare, però spero di continuare ad insegnare ai bambini la scherma, che è la cosa che mi piace più di tutti, trasmettere attraverso la scherma quelli che sono i valori più importanti e poi la televisione mi piace perché comunque mi permette di essere me stessa e poi quello che sarà, sarà".