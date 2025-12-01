EVENTI A San Patrignano le storie di Andy Diaz, Fabrizio Donato e Valentina Greggio All'Evolution Forum Day di San Patrignano presenti anche grandi nomi dello sport italiano come Andy Diaz, Fabrizio Donato - vincitori di due bronzi olimpici a Parigi e Londra - e Valentina Greggio, specialista dello Speedski.

“La Vita Larga”: è questo il titolo dell'Evolution Forum Day di San Patrignano, al quale hanno preso parte grandi nomi dello sport italiano e non solo. Non è solo quanto si vive, ma anche come si vive. Una vita alla Andy Diaz o alla Fabrizio Donato nel salto triplo, per intenderci: entrambi vincitori di un bronzo olimpico. A Parigi 2024 il primo, a Londra 2012 il secondo.

"Quando si parla di Andy Diaz si parla del campione del mondo, della medaglia, però c'è veramente una storia dietro, che vale di più che le medaglie che ho preso finora" - racconta lo stesso Diaz - "una storia umana, una storia di sogno e speranza di vita, una rinascita, quindi vorrei che si ricordasse più questa cosa di un bambino, di un ragazzo, un ragazzo, un bambino che faceva atletica nel suo paese natale, io sono nato a Cuba, che aveva sempre l'aspirazione e il sogno di vincere un'Olimpiade, di vincere un Mondiale, di vincere una Diamond League, di vincere tutto"

"Più che ricordare quegli anni io dico sempre che mi sento molto fortunato di quello che è stato finora la mia vita" - ammette Donato - "anche perché lo sport, l'atletica, il salto triplo mi ha dato veramente tutto, se sono oggi quello che sono è perché lo sport mi ha insegnato tanto, molto spesso oggi come oggi si parla di valori, si parla di tante belle cose e questo lo devo allo sport."

Oppure una vita alla Valentina Greggio, la donna più veloce del pianeta sugli sci grazie al record di oltre 247km/h stabilito nel 2016 in Francia e prima sia per vittorie in coppa del mondo che di campionati del mondo nello Speedski: "Cosa vuol dire essere la più veloce al mondo, è una domanda che me la fanno in tanti ma non ho mai trovato ancora una risposta, è comunque un obiettivo cercato. Per noi fare un record del mondo è la cosa che in assoluto vale di più nella nostra carriera sportiva perché le medaglie mondiali qualcuno le vince sempre per forza e il record del mondo può rimanere lì per tantissimi anni senza che nessuno lo possa battere, quindi se non hai la vera capacità di poterlo fare non lo fai, perciò questo sì è sicuramente un super orgoglio ma anche che mi fa pensare che se l'ho fatto una volta allora bisogna lavorare perché potrebbe capitare di nuovo".

