CICLISMO A San Sebastian vincono Powless e la Van Vleuten

A San Sebastian spunta il più classico degli outsider. E' l'americano Nelson Powless che trova il colpo inatteso e vince l'edizione 2021 della "Clasica" di San Sebastian. A dar il via alla bagarre è stato l'attacco di Simon Carr e Mikel Landa sulla penultima salita del tracciato. Dopo aver scollinato da solo sul britannico, piuttosto prudente in discesa, si sono riportati Mohoric, Powless, Honorè e l'ottimo azzurro Rota. Più indietro il gruppo vivacizzato dall'azione della Trek Segafredo per Ciccone e della UAE Emirates al lavoro per Diego Ulissi. Sull'ultima salita Carr, sfinito, ha alzato bandiera bianca staccandosi. Mentre nell'ultima discesa si è compiuto il destino. Mohoric sbaglia completamente l'impostazione della curva e si salva miracolosamente con una specie di sbandata controllata, Honorè va dritto sul muretto e Rota finisce a terra nel tentativo di evitare la bici del danese. E' il segno del destino, è il giorno di Powless che tira dritto verso il traguardo. Raggiunto nuovamente da Mohoric e Honorè, ne aveva di più per prendersi il successo in volata. Per il brillante e sfortunato Rota c'è il quarto posto. Buona anche la prestazione di Alessandro Covi, quinto, che regola in volata il gruppetto di Alaphilippe e Vingegard. Tra le donne tempo di mettere in valigia l'argento olimpico e tornare da Tokyo riecco Annemiek Van Vleuten. Il suo arrivo in solitaria sa di dominio, mentre alle sue spalle completano il podio Ruth Winder e Tatiana Guderzo.

