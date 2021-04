TENNIS A Sonego il Sardegna Open

A Sonego il Sardegna Open.

Lorenzo Sonego conquista il Sardegna Open: battuto in finale il campione in carica serbo, Laslo Djere, con i parziali di 2-6, 7-6, 6-4 dopo una lotta di tre ore. Per il torinese, che sabato si era imposto anche nel doppio, si tratta del 2° titolo ATP dopo quello di Antalya 2019: da lunedì sarà n° 28 del mondo.

