TENNIS A Sonego non riesce il miracolo: a Vienna vince Rublev

Non basta un'altra grande partita a Lorenzo Sonego per conquistare la finale dell'Atp 500 di Vienna. Il torinese è stato sconfitto dal russo Rublev, numero 8 del mondo, con un doppio 6-4. Da domani Sonego salirà al numero 32 della classifica mondiale, nuovo best ranking.



