KITZBUEHEL A sorpresa lo slalom all'inglese Ryding Sesto dopo la prima manche l'inglese approfitta delle cadute degli avversari e per la prima volta l'Inghilterra con un suo atleta sale sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo

Quattro italiani nei primi 10 dopo la prima manche. Alex Vinatzer primo, Giuliano Razzoli quarto, Tommaso Sala ottavo e Stefano Gross decimo. L'inglese Dave Ryding occupa la sesta posizione. La seconda manche di Kitzbuehel tracciata dal francese allenatore dell'Italia Jacques Theolier diventa una corsa ad eliminazione. Saltano 4 dei primi 7. Scende l'inglese Dave Ryding e guadagna la prima posizione con 38 centesimi di vantaggio. Lo svizzero Rochat non replica la sciata della prima e scivola all'ottavo posto.

Sembra la giornata di Giuliano Razzoli. Il “Razzo” terzo a Wengen dimostra di essere in gran forma anche a Kitzbuehel, scende come ai vecchi tempi, ma sul dosso finale esce di pista e dice addio alla possibilità di centrare il podio. Inforca il norvegese Sebastian Foss Solevaag, terzo dopo la prima manche. Ryding è già sul podio. Ma devono scendere ancora il francese Noel e Alex Vinatzer. Clement Noel deve amministrare 73 centesimi di vantaggio, ma parte male, perde 3 decimi al secondo intertempo, poi paga la spinta per recuperare ed esce di pista.

L'inglese Ryding è secondo. Vinatzer si presenta al cancelletto con 81 centesimi di vantaggio. Anche Alex non riesce a mantenere l'equilibrio, esce di pista, rientra ma al traguardo è solo 18°. Una seconda manche pazzesca che porta per la prima volta nella storia sul gradino più alto del podio un atleta britannico. Dave Ryding scrive una pagina indelebile di sci alpino. Alle sue spalle i norvegesi Braathen e Kristoffersen. Sesto Sala, primo della batteria degli italiani, ottavo Simon Maurberger.

