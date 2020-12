VOLLEY FEMMINILE A1, Novara e Chieri facile nei recuperi: 3-0 a Perugia e Bergamo Non c'è storia nelle due sfide del sabato sera.

Il sabato sera del volley mette a confronto formazioni dalla classifica quasi opposta e infatti ne escono due partite senza storia. Novara stacca Monza e si prende il secondo posto in solitaria grazie al 3-0 in casa di Perugia, che resta ancorata a +1 da Brescia e dalla zona retrocessione. Le piemontesi impongono il loro ritmo sin dall'avvio, forzando al servizio con le solite bombe di Hancock e incidendo in attacco e a muro.

Dopo il 25-18 del primo set Perugia riesce a mettere un po' pepe alla sfida, ma non a tenerla viva: le ospiti passano 25-21 e nel terzo volano verso la vittoria con un comodissimo 25-12. Bosetti ne segna 16 con il 61% di rendimento offensivo, poi ci sono i 14 di Smarzek e gli 11 di Herbots. Al giro di boa del campionato Novara fa segnare 28 punti in classifica, a -8 dalla lepre Conegliano.

Ed è virtualmente da quelle parti pure Chieri, che in attesa di recuperare le altre due mancanti si consolida al 5° posto col 3-0 su Bergamo, altra formazione da bassifondi col suo +2 sull'ultima piazza. In questo caso sono tre set fotocopia, tutti chiusi sul 25-17. Alhassan ha un leggero problema al ginocchio e Bregoli la lascia a riposo, senza per questo rischiare molto. Le sue hanno sempre in mano il gioco e anche quando le ospiti alzano il ritmo rispondono colpo su colpo, impedendo la riapertura della pratica. I 18 di Grobelna, i 13 della MVP Frantti e gli 11 di Mazzaro sono le vette statistiche di una Chieri molto vicina alle posizioni che garantirebbero l'accesso diretto ai quarti: per ora è -3, ma con altri due recuperi in sospeso lo sbarco tra le prime quattro potrebbe arrivare già prima che il campionato riprenda il suo regolare decorso.



