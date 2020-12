A1 Volley, vittorie per Conegliano, Trentino e Cuneo

Non salta né turni né successi la capolista Conegliano, che col 3-1 sul parquet di Casalmaggiore fa 13/13 e resta a punteggio pieno. Resa più che onorevole quella delle padrone di casa, ferme da tre settimane, subito distanziate da un doppio 16-25 eppure quasi capaci di costringere le venete al primo tie break stagionale. Dopo aver strappato un sudato 25-23, nel quarto Casalmaggiore parte con un 7-0 che mette pepe alla contesa. Qui però il lungo stop comincia a farsi sentire, così Conegliano, che gode pure di una rosa più lunga, prima impatta, poi piazza un 8-1 e la chiude con un 25-18. Nelle venete 18 punti di De Kruijf (con 3 muri) e 17 di Hill, per Casalmaggiore 15 di Kosareva.





Al lato opposto della classifica invece c'è il 12° ko del fanalino di coda Brescia, che però, col 3-2 incassato a domicilio da Trentino, strappa comunque il punto che le vale il momentaneo aggancio a Perugia. Al secondo successo in fila dopo un periodo travagliato, le ospiti scappano due volte guidate dai 27 di D'Odorico e dai 21 di Piani, di là però ci sono i 40 di un'immensa Nicoletti (con 5 muri) e per due volte vengono riprese. Al 23-25 segue un 25-20, poi 22-25 e un quarto set da thriller, nel quale si va a oltranza e proprio Nicoletti firma il 28-26 con un gran muro. Al tie break resta tutto in ballo fino all'11 pari, dopodiché Trentino ne fa tre in fila e in un paio di scambi infiocchetta il 12-15 della vittoria.







Trento si consolida al 6° posto, perché dietro di lei Cuneo mette la freccia su Firenze battendola 3-0. Nel primo set le piemontesi allungano presto e portano a casa un comodo 25-20, nei due successivi le ospiti tengono fino in fondo ma cedono con un doppio 25-23. Per Cuneo 16 di Bici, 15 di Zakchaiou e 13 di Candi.