Abdi Nageeye vince a New York. Anche la bandiera del Titano al traguardo

Abdi Nageeye, somalo naturalizzato olandese, vince la Maratona di York e riporta il titolo in Europa. 2 ore, 7 minuti e 39 secondi davanti ai keniani Chebet e Korir giunti sul traguardo a stretto giro. La cinquantetreesima edizione della maratona più iconica del mondo ha attraversato, come avviene dal 1970, la Grande Mela attraverso i leggendari ponti e tutti i saliscendi.

Sono partiti in oltre 50.000 con la New York Road Runners, società organizzatrice, già da tempo costretta al numero chiuso di iscritti, per via della crescita esponenziale delle richieste. 160 le nazioni rappresentate con ben 2.500 italiani lontani nel tempo e nello spazio da quel 1996 quando a vincere fu Giacomo Leone, quinto azzurro di sempre. Due anni dopo l'impresa riuscì in campo femminile a Franca Fiacconi.

Donne che hanno preso a tutta anche questa edizione vinta dalla keniana Sheila Chepkirui in 2 ore 24 minuti e 35 secondi, capace lei di staccare la campionessa olimpica in carica, Hellen Obiri, seconda. Terza Vivian Cheruiyot. Nessun top runner azzurro al via, i primi italiani al traguardo sono Markus Ploner, sessantaseiesimo col tempo di 2 ore, 26 minuti e 19 secondi, Elisa Brocard tra le donne in 3 ore 08 minuti e 24 secondi.

Alla Maratona di New York sventolava anche la bandiera sammarinese: Marco Mularoni è il primo in 3 ore 41 minuti e 59 secondi, tra le donne Silvia Marocchi 4 ore 44 minuti e 3 secondi.