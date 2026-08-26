GIOCHI DEL MEDITERRANEO Abodi: "Le scuole sportive italiane stanno funzionando" Sull'onda dei risultati ottenuti a Taranto - e non solo - il ministro dello Sport parla di "bel momento, che dura da molto tempo"

Un medagliere finora dominato ai Giochi del Mediterraneo, uno già vinto agli Europei di atletica leggera e uno perso di un soffio negli Europei di nuoto. L'estate sportiva dell'Italia è ancora una volta eccezionale e sull'onda dei tanti risultati raccolti - non solo quest'anno - il ministro italiano dello Sport, Andrea Abodi, parla di "bel momento, che dura da molto tempo ormai".

Intervistato da Rtv a margine del Meeting di Rimini, Abodi sostiene che ora un po' tutti si stiano accorgendo "che ci sono scuole che si stanno affermando nelle varie discipline. Prima avevamo più grandi campioni o campionesse isolati, adesso abbiamo anche un ricambio generazionale. Ai Giochi del Mediterraneo stanno concorrendo anche moltissimi giovani, non necessariamente le prime squadre, anche perché i calendari di tante discipline sono sovrapposti: ci sono campionati europei che si sono appena conclusi, di atletica e nuoto, poi c'è stata la scherma, prima, e adesso c'è la pallavolo femminile. Il fatto che si continui a vincere, non con le seconde linee, ma con i talenti del futuro che già riescono a esprimere il proprio valore nel presente, vuol dire che le scuole sportive in Italia delle varie discipline stanno producendo l'effetto sperato".

Poi una menzione al calcio, sport numero 1 in Italia, che però al momento stenta a tornare su livelli che gli competono: "Questo talento che nel calcio non riesce a esprimersi così come vorremmo, negli altri sport riesce a darci grande soddisfazione. Che poi non è soltanto l'orgoglio del momento, è ulteriore promozione, perché, ogni volta che si segue un campione o una campionessa, viene voglia, soprattutto ai più piccoli, di cominciare o di continuare, quindi anche quello è un bel segnale".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: