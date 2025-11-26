Accesa la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026

A Olimpia è stata accesa la fiamma olimpica a poco più più di due mesi dalla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, prevista il 6 febbraio a San Siro. Momento solenne al museo archeologico della città greca, con i discorsi di Giovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore, e Kirsty Coventry, numero uno del Cio e visibilmente commossa. La cerimonia di accensione vera e propria si è svolta come da tradizione nel bosco sacro di Olimpia, davanti al tempio di Hera. Poi la consegna al primo tedoforo, il greco Gkaidatzis, che con l'azzurra Stefania Belmondo ha iniziato il suo percorso. Tra i primi tedofori anche Armin Zoeggeler. La torcia arriverà in Italia il 4 dicembre e dal 6 inizierà il suo viaggio per la Penisola, countdown itinerante dei Giochi olimpici invernali 2026.







