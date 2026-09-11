OLIMPIADI GIOVANILI Accesa la fiamma olimpica per i Giochi giovanili di Dakar, ci sarà anche San Marino I Giochi saranno per la prima volta in Africa, dal 31 ottobre al 13 novembre

Accesa la fiamma olimpica per i Giochi giovanili di Dakar, ci sarà anche San Marino.

È stata accesa ad Atene la fiamma olimpica, con la torcia che viaggerà verso l'Africa per i Giochi Olimpici giovanili di Dakar. La rassegna si terrà in Senegal dal 31 ottobre al 13 novembre, e sarà la prima volta in assoluto che il continente africano ospiterà una manifestazione a cinque cerchi. San Marino sarà presente ai Giochi con una piccola selezione di giovani atleti, che sarà capitanata dalla capo delegazione Lucia Castiglioni.

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