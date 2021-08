VUELTA Acuto di Bardet, Eiking resiste in Rossa Il francese va in solitaria e torna a vincere in un grande giro dopo 4 anni. Il norvegese cede qualcosina ma resta in vetta.

Acuto di Romain Bardet nella tappa 14 della Vuelta, che dopo giorni di calma piatta è tornata a scalare le montagne. Il francese ha fatto il vuoto sul traguardo in salita del Pico de Villuercas, che torna a trionfare in un grande giro a 4 anni dall'ultima volta per quello che è il suo primo successo alla Vuelta. 44" il vantaggio finale su Herrada e Vine, con quest'ultimo a podio nonostante sia stato investito dalla sua ammiraglia. In classifica generale, Eiking resiste e conserva la Rossa, pur cedendo qualcosina ai suoi inseguitori: Martin è a 54", Roglic a 1' 36"

