GIRO D'ITALIA Acuto di Jonathan Milan

Al termine dei 190 km della Acqui Terme – Andora arriva il primo successo italiano al Giro 2024. È Jonathan Milan a prendersi la vittoria di tappa al termine di una frazione che ha visto un bell'attacco di Filippo Ganna, che non è bastato per chiudere davanti a tutti. A 4 km dall'arrivo, in uno dei luoghi simbolo della Milano-Sanremo, all'inizio di Capo Mele, Ganna inizia la sua azione, che a 2 km dal traguardo vale ancora 7 secondi di vantaggio su Pellizzari. Il gruppo non ci sta e viene ripreso a 500 metri dall'arrivo da Simone Consonni che lancia Milan, che batte l'australiano Groves e il tedesco Bauhaus. Arriva una bella vittoria per l'italiano, che torna a vincere a distanza di un anno dal primo successo al Giro. In maglia rosa resta Tadej Pogacar, con 46 secondi di vantaggio sul gallese Geraint Thomas e 47' sul colombiano Daniel Martinez. Nella classifica generale il migliore degli italiani è Lorenzo Fortunato. L'atleta bolognese è sesto con un ritardo di 1'07''. La quinta tappa del Giro d'Italia è la Genova-Lucca, 178 km con 1800 metri di dislivello.

